قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة، وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل ثلاثة منهم.

يذكرأن، أكد مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، عزام الخطيب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّل المسجد الأقصى لثكنة عسكرية كاملة، مشيرا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الوضع داخل المسجد سيء جدًا والاقتحامات بالجملة وهناك استباحة كاملة للأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين، الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة بحماية شرطة الاحتلال، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى بلغ 626 مستوطنًا على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية فى باحاته، وقدمت لهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وقال شاهد عيان إن أحد المستوطنين رفع علم إسرائيل في باحات المسجد، فيما دققت شرطة الاحتلال في هويات المُصلين الداخلين إليه.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد من باحات المسجد، بزعم أنه قام بالصلاة في مسار المستوطنين المقتحمين.

وكثف المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات "الهيكل المزعوم" دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه.

ويتعرض "الأقصى" لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين،الاثنين الماضى، مقام النبي يوسف شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر أمنية إن المستوطنين اقتحموا المقام فجرًا، وسط إجراءات عسكرية مشددة، وأدوا طقوسًا تلمودية، وذكرت أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المكان، وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز صوبهم، دون أن يبلغ عن إصابات.