اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:59 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربائى عن 3 مبانى لم تنتهى من تقنين أوضاعها بدكرنس فى الدقهلية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:59 م
فصل التيار الكهربائى عن 3 مبانى لم تنتهى من تقنين أوضاعها بدكرنس فى الدقهلية فصل التيار الكهربائي عن 3 مبانى بدكرنس
الدقهلية شريف الديب

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أشرف عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على تنفيذ فصل التيار الكهربائي لثلاث حالات لم تنتهى من إجراءات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بديمشلت التابعة لمركز دكرنس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 
وأكد سعد، أن الدولة لن تتهاون في أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية، وأن الأجهزة كافة تتصدى بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع حرصا على موارد الدولة ومواطنيها.
 
رافق نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، الدسوقي الشربيني، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت وسيد أبو حلاوة سكرتير الوحدة ومسئولي الكهرباء بالتعاون مع نقطة شرطة ديمشلت.
 
وأوضح سعد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات خاصة على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والانتهاء من تقنين الأوضاع.
 
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (1)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها
 
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (2)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها

فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (3)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها

فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (4)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها

فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (5)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها

فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها (6)
فصل التيار الكهربائي لحالات التي لم تنتهي من إجراءات تقنين أوضاعها

 


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