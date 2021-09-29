فصل التيار الكهربائى عن 3 مبانى لم تنتهى من تقنين أوضاعها بدكرنس فى الدقهلية

وأكد سعد، أن الدولة لن تتهاون في أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية، وأن الأجهزة كافة تتصدى بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع حرصا على موارد الدولة ومواطنيها.

رافق نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، الدسوقي الشربيني، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت وسيد أبو حلاوة سكرتير الوحدة ومسئولي الكهرباء بالتعاون مع نقطة شرطة ديمشلت.

وأوضح سعد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باستمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات خاصة على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والانتهاء من تقنين الأوضاع.