عشان تتأكد أن فاتورتك صح اتبع هذه الخطوات لاختبار عداد الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التى يمكن من خلال التأكد من سلامة عداد الكهرباء وبالتالى صحة فاتورة الاستهلاك، وفيما يلي خطوات اختبار عداد الكهرباء:

1-افصل جميع أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

2-بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

3-بالنسبة للعداد مسبق الدفع يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

4-بعد 15 دقيقة من الفصل أعد تشغيل الأجهزة وسجل القراءة مرة أخرى أو المبلغ المتبقى.

5-إذا كانت القراءة ثابتة أو المبلغ ثابت فاطمئن

6-إذا تغيرت القراءة أو المبلغ المتبقى توجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.