ضبط 6 عيادات ومراكز علاج طبيعى بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ولجنة من العلاج الحر بمديرية الصحة حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بايتاي البارود .

وأسفرت تلك الحملة، وفق بيان اليوم، عن ضبط معمل به العديد من الملاحظات، و3 عيادات "جراحة عظام - أنف وأذن- جلدية وتناسلية" تدار بدون ترخيص، وضبط مركزين علاج طبيعي يدار بدون ترخيص وعيادتين أسنان بها العديد من الملاحظات، وكذلك 3 معامل تحاليل بهما العديد من المخالفات.

كما أسفرت الحملة ايضا عن ضبط مركزين للجراحة العامة بهما العديد من الملاحظات والمخالفات وضبط عيادة أنف وأذن - عيادة رمد بهما العديد من الملاحظات وكذلك ضبط مركز جيم يدار بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستصدار قرارات غلق للمنشآت التي تدار بدون تراخيص وسرعة تنفيذ قرارات الغلق لعدد 2 منشأة طبية من قبل الإدارة الصحية مع معاودة المرور علي المنشآت التي وجدت بها ملاحظات للتأكد من تلافيها .

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات بالمراكز الطبية والعيادات الخاصة بالمدن والمراكز المختلفة.



منشات طبية تدار بدون ترخيص



منشات طبية تدار بدون ترخيص



ضبط مخالفات بالمنشات الطبية



معامل طبية مخالفة