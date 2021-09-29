شعب رايق.. صيد سمك وسباحة واستجمام أسفل حريق جليم بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية حريق هائل فى منطقة جليم بأحد المطاعم وعلى الجانب الآخر واصل الصيادون فى صيد السمك وممارسه السباحه والإقبال على الشاطئ.

ويواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، عمليات تبريد موقع حريق جليم الذي اندلع داخل منطقة المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، دون أي إصابات.

يقوم قوات الحماية المدنية بتبريد جدران موقع الحريق بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، وإخراج المحتويات الورقية والمواد القابلة الإشتعال، وذلك منعاً لعودة الاشتعال مرة أخرى، فيما أكد عدد من شهود العيان على أن الحريق اندلع في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وتمكن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من اخماده عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكان قد وصل فريق من النيابة العامة برئاسه المستشار محمد عزت ابو الخير رئيس نيابة اول الرمل و برفقته خالد محمود مدير النيابة و فوزى دراز وكيل النياية، منذ قليل، إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

تعود الواقعة، فور ورود بلاغ صباح اليوم، لغرفة العمليات بحي شرق بإندلاع حريق داخل احد المطاعم على طريق الكورنيش في جليم، كلف محارب هيلع رئيس حي شرق، إدارة الأزمات والكوارث بالحي بالانتقال للموقع ومتابعة تداعيات الحريق.

وبالمعاينة اتضح إندلاع الحريق بمبنى مكون من ثلاثة طوابق يحوي عدد من المطاعم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وجود أي إصابات، كما تواجد مرفق الإسعاف بالموقع.

كما تواجدت قوات قسم شرطة رمل أول وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.