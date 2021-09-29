سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ساحة معبد الكرنك استعدادا لافتتاح مشروع الكباش

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة لتفقد أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، واستمرارا لتنفيذ أعمال مشروع أحياء طريق الكباش، حيث رافقه خلالها كل من العميد طارق لطفي رئيس مدينة الاقصر، والمهندس صبحي الطيري نائب رئيس جهاز تعمير البحر الاحمر، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات ، بتفقد أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال حي شمال من إزالة المخالفات والتند العشوائية وأعمال الإدارة العامة للحدائق والبساتين من أعمال قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات أولاً بأول هذا بالإضافة إلى توجيه بعض الملاحظات للشركة المنفذة لرفع كفاءة أرضية منطقة البازارات بالساحة.

كما تابع سكرتير عام محافظة الأقصر جولته لتفقد منطقة ميدان الشيخ موسى لمتابعة أعمال الرصف والبدء في عمل تحويلات مرورية جديدة بالمنطقة لمنع مرور المركبات بالاتجاة المعاكس حفاظاً على أرواح المواطنين برفقته مسؤولي إدارة الطرق بمحافظة الأقصر وممثل عن إدارة مرور الأقصر.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر برفقة نائب رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والمهندس أسعد مصطفي أعمال رفع كفاءة الجدارية وأعمال تركيب حجر الهاشمية لها بمنطقة ميدان النافورة بحي المطار، لافتاً إلى أن كافة الأعمال تجرى حسب الخطط الموضوعة متضمنة طلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق.

وشارك بالجولة حاتم جابر عبد اللاهي وأيمن حسين من إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر، وأحمد عوض الله رئيس حي شمال ورجال الحي ، والمهندس عبد الحكيم مدير إدارة الحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، والمهندسة هدية ثابت دردير مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل.



أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك إستعداداً لإفتتاح مشروع الكباش العالمى



تطوير ساحة معبد الكرنك إستعداداً لإفتتاح مشروع الكباش العالمى



عمليات تطوير ساحة معابد الكرنك بالأقصر



قيادات الأقصر يتابعون أعمال تطوير ساحة معبد الكرنك