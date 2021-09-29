اليوم السابع
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"سارة" فتاة إسماعلاوية بائعة خضار بمليون راجل.. صور

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 04:00 ص
"سارة" فتاة إسماعلاوية بائعة خضار بمليون راجل.. صور سارة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع إحدى فتيات الإسماعيلية التى قررت أن تسلك العمل الحر بعد تخرجها من كلية التجارة بتقدير جيد جدا وألا تنتظر الوظيفة.

تقول سارة محمد، حصلت على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا واتجهت للعمل الحر، غير مبالية بكلام الناس وإحباطاتهم، استأجرت محل صغير جداً بأحد أحياء الإسماعيلية وبنقود بسيطة إشتريت كميات من الخضار والفاكهة وقمت بتعليبها كيلوات، أو تجهيزها للطهى.

وأضافت أن فى بداية المشروع واجهتها بعض الصعاب وهى مرة تكسب ومرة تخسر إلى أن أصبح لها اسم الآن وشهرة فى مدينة الإسماعيلية.

وأشارت سارة إلى أنها استعانت بزميلة دراستها آلاء عبدالقادر لمساعدتها فى العمل داخل محل الخضروات والمجمدات، وهى حاصلة أيضا على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

واستطردت سارة محمد أنه يوما بعد يوم وبإصرار وعزيمة وتحدى، نجحت فى تجارة الخضروات ولم تكتفى بالخضار والفاكهة بل بدأت فى تجهيز وجبات للمرأة العاملة والأطفال وبأسعار مناسبة وأنشأت صفحة على الفيس بوك وأصبح لها رواد ومعجبين، وتفرغت تماماً لمشروعها، ومازال حلم سارة أن يكبر مشروعها حتى يكون شركة صناعية كبيرة وتحلم أن تضم هذه الشركة مئات من الشباب الواقفون فى طابور البحث عن وظيفة.

ووجهت سارة نصيحة للشباب المنتظرين للوظيفة بأن تعملوا فى العمل الحر حتى تصل لهدفك والشغل كثير، ولكن أن يكون أمامك هدف للوصول إليه.

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (1)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (1)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (2)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (2)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (3)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (3)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (4)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (4)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (5)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (5)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (6)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (6)

 

سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (7)
سارة فتاة إسماعلاوية بائعة خضار (7)

 


خضروات

فاكهه

كليه التجاره

محافظه الاسماعيليه

فرصه عمل

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