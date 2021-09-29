اليوم السابع
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رفع 950 حالة إشغال و360 شيشة من المقاهى والمحال المخالفة بالهرم

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 11:11 ص
رفع 950 حالة إشغال و360 شيشة من المقاهى والمحال المخالفة بالهرم جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع اشغالات المقاهي المخالفه للتعليمات، والتي تقدم خدمه الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرار الحكومة، كما تم إزالة كافة التعديات والاشغالات علي حرم الطريق، وفض التجمعات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين أسفرت عن رفع 1260 حالة إشغال وشيش من المقاهي.

استهدفت الحملة شارع المريوطية واللبيني فيصل وشارع الأربعين المتفرع من كعبيش وتم إزالة حالات الإشغالات المتنوعة للحفاظ علي المظهر العام، وتم ضبط ومصادرة 360 شيشة و950 حالة إشغال متنوعة، وتم مصادرة المضبوطات، وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تم تنفيذ الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء لردع المخالفين .

وفى السياق، وجهت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور حملة مكبرة لإزالة ملاهى بشارع طابق الدبابة وامتداد 6 أكتوبر بالقطاع الشمالى، وتم التحفظ على المضبوطات، وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الاشغالات

الجيزة

الهرم

بولاق

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