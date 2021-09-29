رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

الغربية _ مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في بيان له، أن الجامعة تعد واحدة من مؤسسات الدولة المصرية الوطنية التى تحترم القانون وتقدم جميع خدماتها لجميع المواطنين دون تفرقة.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن الدولة تعيش حالة من التوافق والانسجام والتفاهم بين قطبي الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ما يجسد نموذجاً متكاملاً للوحدة الوطنية في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة .

من جانبه، أشاد نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، عبر فيديو مسجل تم عرضه خلال اجتماع مجلس الجامعة، بالدور الوطنى لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى، وجهودها المخلصة فى مجال خدمة المجتمع، ونبذ أي نوع من أنواع الفتن التى تستهدف النيل من وحدة وتماسك الشعب المصرى.