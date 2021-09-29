حياة كريمة.. محافظ الغربية يتفقد قافلة طبية وأخرى للتحول الرقمى بقرية حنون

الغربية عادل ضرة

تفقد اليوم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قافلتين أحدهما طبية وأخرى رقمية بقرية حنون مركز زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والدكتورة زينب سامى منسق مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بمدى الخدمات المقدمة فى القافلة الطبية والمخصصة للعيون، حيث تم الكشف على 400 حالة من أهالى قرية حنون والقرى المجاورة لها، وصرف العلاج بالمجان لعدد 210 مع التوجيه بإجراء 115 عملية جراحية وتقديم نظارة طبية لعدد 105 مواطن.

كما تفقد المحافظ فاعليات قافلة التحول الرقمي، والتى نظمتها وزارة الإتصالات ومؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المحافظة، والتى تهدف إلى توعية المواطنين بالاستفادة من التطور التقنى الكبير لتقديم الخدمات بشكل أسرع وأفضل، وذلك من خلال إتاحة مختلف الخدمات إلكترونياً من المنزل مثل "بطاقة التموين، شهادة الميلاد، سداد جميع الفواتير من كهرباء ومياه"، مما يساهم فى توفير الوقت والجهد وعدم الذهاب للمصالح الحكومية فى حين توفرها وإنجازها من المنزل.

أكد المحافظ على أهمية هذا النوع من القوافل والتى تخدم رؤية البلاد المستقبلية إذ يوفر التحول الرقمى إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذرى فى خدمات مختلفة سواء للمستهلكين، الموظفين والمستفيدين لتحسين تجاربهم وإنتاجيتهم سعياً للوصول لتحويل مصر إلى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية فى الحصول على الخدمات المقدمة إليه وخاصة الريف المصرى .



جولة محافظ الغربية