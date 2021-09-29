حكاية أكبر كرسى صالون فى دمياط.. طوله 3.5 متر وصنع من خشب الزان الأحمر

دمياط معتز الشربينى

تظل محافظة دمياط تتربع على عرش صناعة الأثاث، ليس فقط داخل جمهورية مصر العربية، ولكن على مستوى الشرق الأوسط، لأنها مازالت تحتفظ بصناعة الهاند ميد أو الصناعة اليدوية ولا تعتمد على الآلات فقط.

وفى دمياط وحدها دون غيرها من مناطق صناعة الأثاث، تمكن أبناءها من صناعة أكبر كرسى صالون يبلغ طوله 3.5 متر.

اليوم السابع، التقى أحد تجار الصالونات بدمياط وصاحب أكبر كرسى صالون فى دمياط يحكى عن حكاية صناعة هذا الكرسى.

يقول محمد فرو صاحب معرض لبيع الأنتريهات والصالونات: إن فكرة صناعة هذا الكرسى أو الفوتيه، كما يطلق عليه بدمياط هى الدعاية لصناعة الأنتريهات و الصالونات التى تشتهر بها محافظة دمياط.

وأضاف محمد فرو، قررت عمل شىء جديد وجذاب يجذب أنظار الزبائن المترددين على دمياط للشراء وكانت فكرة صناعة أكبر أو أطول كرسى صالون يبلغ طوله حوالى 3.5 متر وهو مصنوع من الخشب الزان الأحمر الرومانى وهو أجود أنواع الأخشاب وتم تبخيره حتى يواجه عوامل التعرية من الشمس والرطوبة وغيره.

وأشار محمد فرو إلى أن صناعة هذا الكرسى مرت بعدة مراحل فى البداية كانت عبارة عن رسم اسكتش مصغر ثم تحول إلى رسم أجزاء أكبر بحيث تم رسم كل جزء على حدة ثم يتم تجميع جانب واحد من الكرسى عبارة عن أخشاب ويتم تصنيع الجزء الثانى المقابل، ثم تبدأ مرحلة الأويما وبعدها مرحلة التشطيب والدهان ثم التنجيد.

وأضاف فرو تجهيز رسم وتصنيع هذا المرسى استغرق حوالى 4 أشهر عمل متواصل على يد نجار متخصص ومحترف تم خلالها إدخال عدة تعديلات حتى يصل إلى هذا الشكل النهائي، واستهلاك حوالى متر من الخشب الزان الأحمر.

وأكد محمد فرو هذا الكرسى يتم تصنيعه بالطلب ويستخدم فى الدعاية والإعلان ولكن يمكن تصنيع نماذج مشابهة بمقاسات محددة أو أشكال وألوان محددة حسب طلب الزبائن ويمكن وضعه كديكور أو تحفة فى مداخل الفيلات والقصور.



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