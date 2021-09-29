جهود مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس والوحدات المحلية لإستقبال العام الدراسي الجديد، مشددا على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس لمراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملات مكثفة للمرور على المدارس لمراجعة إستعدادات المدارس للعام الدراسي، وتم المرور على 128 مدرسة بالإدارات التعليمية بــ "بندر ومركز دمنهور - والنوبارية- الدلنجات - أبو حمص - الرحمانية - التحرير- شبراخيت"، وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بنواحي الأمن والسلامة ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة من دهانات وصيانة أثاث وكهرباء وسباكة والتخلص من أي تشوينات أو رواكد ومتابعة توريد الكتب المدرسية .