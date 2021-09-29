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جبروت إمراة.. سقوط سيدة بلطجية تفرض الإتاوات على السائقين بالإسكندرية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 01:17 م
جبروت إمراة.. سقوط سيدة بلطجية تفرض الإتاوات على السائقين بالإسكندرية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بفرض إتاوات على سائقى السيارات وضبطها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين بمنطقة فيكتوريا بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة وتبين أنها (بدون عمل ، مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال قيامها بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزتها مبلغ مالى.. وبمواجهتها أقرت بنشاطها وأن المبلغ المالى من حصيلة ذلك النشاط.


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