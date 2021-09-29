تنفيذ قافلة طبية وسكانية شاملة بالمجان بكفر الدوار.. صور

البحيرة – ناصر جودة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية العالى التابعة لقرية بولين، بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 322 حالة " باطنة - أطفال - رمد - جلدية - مخ وأعصاب - تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى التوعية الصحية عن سرطان الثدي وعن الصحة العامة وخاصة الإجراءات الإحترازية، كما تم صرف 850 عبوة دواء بالمجان .

وأضاف المحافظة وفق بيان اليوم، أنه في مجال الشباب والرياضة، تم توعية الأطفال عن أهمية الرياضة وتوعية السيدات عن " 2 كفاية" وتنظيم الأسرة، وفى مكتبة مصر العامة، تقديم مسرح العرائس بالتعاون مع أحد المتطوعات ومناقشة أكثر من موضوع وخاصة مع إقتراب دخول المدارس والتوعية بالإجراءات الإحترازية بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على القراءة ومدى أهميتها فى الوقت الحالي .

وفى الطب البيطرى، تم تجريع 500 أغنام و150 أبقار وجاموس بالإضافة لصرف أدوية مجانية، وتم محو الأمية وإستكتاب 15 من أهالي القرية، وفى التموين تم توزيع 120 أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع وسيارتان مواد غذائية بأسعار مخفضة، كما تم خلال القافلة الإشارة إلى دور الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتوفير مشروعات ميسرة للشباب للقضاء على البطالة بالإضافة إلى توعية الأهالي بتنظيم الأسرة .

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .



الكشف المجانى



قافلة طبية شاملة فى كفر الدوار



قافلة طبية