تكريم المشاركين من قيادات الإسكندرية التنفيذية بورشة عمل "استراتيجية مصر الرقمية"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها، لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وآليات التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة، وذلك على هامش ورشة العمل المكثفة التى تنظمها وزارة الاتصالات للقيادات التنفيذية بالمحافظة باسم "استراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمى تفاعلى وآمن".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك اهتمام شديد للإسراع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل العمل فى الجهات الحكومية.

وأثنى المحافظ على الجهود التى تبذلها وزارة الإتصالات فى تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي. ورحب بتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التى تنظمها وزارة الإتصالات نحو التحول الرقمي، وذلك للعاملين بالمحافظة وخاصة الاهتمام بتدريب الكوادر اللازمة من قيادات الصف الثانى والثالث.

وخلال اللقاء؛ كرم المحافظ ونائب وزير الاتصالات العاملين الذين اجتازوا دورة "تهيئة التحول الرقمي" التى نظمتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع المحافظة. مؤكدين أن التحول الرقمى يحتاج لبنية تحتية قوية ودورات عمل مؤهلة لاستيعاب الرقمنة.



التكريم



المكرمين



تكريم



جانب من اللقاء