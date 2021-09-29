تطعيم العاملين بشركة مياه سوهاج بلقاح فيروس كورونا.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى تطعيم العاملين بالشركة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج لارسال قافلة طبية متنقلة تضم عدداً من الأطقم الطبية المتخصصة والأمصال اللازمة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة وانه جارى التنسيق لاستكمال جميع مواقع الشركة وذلك ضمن القوافل المتنقلة التي اطلقتها مديرية الصحة لتطعيم العاملين في المصالح الحكومية والهيئات الخدمية.

جدير بالذكر، أن الشركة فى وقتاً سابق قد وفرت جميع مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة، بالاضافة الى القيام باعمال التطهير لكافة مواقع الشركة والالتزام باتباع الاجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائى بوزارة الصحة والخاصة بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نطمت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وورش تعليم السباكة للسيدات ولقاءات بالمساجد ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية ومسابقات مائية للنشئ بالحضانات.











