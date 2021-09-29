تضامن الوادى الجديد: سكن مطور لطلبة الجامعة بمركز الداخلة بتكلفة مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الوادى الجديد، تنفيذ مشروع سكن لطلاب الجامعة بشكل مطور في مركز الداخلة.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ مشروع تطوير بيوت الطلبة بمدينة موط بمركز الداخلة بتكلفة مليون جنيه لتحويله لسكن لطلاب الجامعة بالمدينة في ظل مساعي المحافظة لإقامة فرع للجامعة بمركز الداخلة.

وأوضح العديسى، أن المشروع يتضمن تطوير بيوت الطلبة بواقع 2 مبنى يسع 230 طالبًا وطالبة، يجري تخصيص مبنى للذكور والثاني للإناث، ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بتنفيذ أماكن إقامة لائقة وبأسعار مدعمة لأبناء المحافظة من طلاب الجامعة، كما سيجري افتتاح المشروع بعد 5 أشهر من الآن.

وكانت قد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، السبت الماضي، عن الانتهاء من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة، وحولته لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة، كما سيجري افتتاح المبنى في أكتوبر المقبل تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام.