انفجار منصة لإطلاق الصواريخ شمال صلاح الدين بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بانفجار منصة لإطلاق الصواريخ فى أطراف قضاء بيجى شمالى محافظة صلاح الدين، تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - إن "قوة أمنية من الشرطة والحشد هرعت إلى تطويق مكان الانفجار"، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وكشف ملابساته.



وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق مقتل عنصر من تنظيم داعش الإرهابى وإصابة آخر خلال عملية أمنية شمالى العاصمة بغداد، وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الاجهزة الأمنية، فقد تمكنت قوة مشتركة من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية شمالي بغداد.

وأشارت الى أنه تم مداهمة الوكر وتطويقه والاشتباك مع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله ، وقتل أحدهم الذي كان يرتدي حزاما ناسفا وإصابة آخر .

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقي، أعلنت أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية شرق بغداد، وذكرت الخلية الأمنية، في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية، أن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بالعاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه تم إحالة المتهم، المطلوب أيضا لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل ، إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.