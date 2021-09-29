انتهاء فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف

كتب علاء رضوان

انتهت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية لقضاة "محكمة الاستئناف" التي عقدت بمقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي" في وسط القاهرة، والتى عقدت وسط إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة وغيرهم من أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله والوطن.

وتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائي، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

وتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

جدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، أخطرت جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما تم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.