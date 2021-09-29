اليوم السابع: الجمهورية الجديدة على طريق العالمية.. إنجازات كبيرة بموسوعة جينيس

تتابع اليوم السابع في عددها الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها "الجمهورية الجديدة على طريق العالمية"، وكيف حققت مصر إنجازات كبيرة تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتأكيد الرئيس السيسى خلال لقائه مستشار الأمن القومى الأمريكى أن مصر لن تقبل الإضرار أو المساس بمصالحها المائية..





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