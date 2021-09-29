النيابة العامة تصل موقع حريق جليم بالإسكندرية لمعرفه أسباب الاندلاع.. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر

وصلت منذ قليل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عزت أبو الخير، رئيس نيابة أول الرمل، وبرفقته خالد محمود مدير النيابة، وفوزى دراز، وكيل النيابة، إلى مكان حادث اندلاع حريق بمطعم شهير على الكورنيش بمنطقة جليم، في محافظ الإسكندرية.

كانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بــ 12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق المندلع فى أحد الكافيهات بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية.

كانت قد شهدت منطقة جليم بالإسكندرية حريق هائل صباح اليوم فى مطعم شهير على الكورنيش مباشرة، وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدني إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى إحدى المطاعم الشهيرة واندلاع النيران بها وتم إبلاغ الحماية المدنية التى انتقلت بمعداتها للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه منعا لانتشاره .

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفه اسباب الحريق وندب الأدلة الجنائية.



حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



الحماية المدنية تسيطر على حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



الحماية المدنية تسيطر على حريق بمطعم شهير فى الاسكندرية



تلفيات حريق معطم شهير بمنطقة جليم فى الاسكندرية



تلفيات حريق معطم شهير بمنطقة جليم فى الاسكندرية