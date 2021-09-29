القبض على سائقين بحوزتهما 17 طنا من أحجار الكوارتز فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين يقودا سيارتين بأحد الطرق الجبلية، وبتفتيشهم عثر بداخلهم على 175 جوال من أحجار الكوارتز الذى يستخرج منها خام الذهب تزن حوالى 17 طنا .
وكان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا بضبط سائقين أثناء محاولتهم تهريب كمية كبيرة من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها الذهب الخام، قادمين من إحدى المناطق الصحراوية على الحدود بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، خلال حملة مكبرة من تنفيذ (768) حكم متنوعا، وتضمنت ( 152 ) حكم حبس جزئي و (26) حكم حبس مستأنف و(398) أحكام غرامات و(191) أحكام مخالفات.
كما نفذت الاجهزة الأمنية، حملة مكبرة في مجال القضايا المرورية، أسفرت عن تحرير (538 ) مخالفة مرورية، وتم ضبط 26 قضية تموينية متنوعة.
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