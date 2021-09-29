القبض على سائقين بحوزتهما 17 طنا من أحجار الكوارتز فى أسوان

وكان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا بضبط سائقين أثناء محاولتهم تهريب كمية كبيرة من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها الذهب الخام، قادمين من إحدى المناطق الصحراوية على الحدود بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، خلال حملة مكبرة من تنفيذ (768) حكم متنوعا، وتضمنت ( 152 ) حكم حبس جزئي و (26) حكم حبس مستأنف و(398) أحكام غرامات و(191) أحكام مخالفات.

كما نفذت الاجهزة الأمنية، حملة مكبرة في مجال القضايا المرورية، أسفرت عن تحرير (538 ) مخالفة مرورية، وتم ضبط 26 قضية تموينية متنوعة.