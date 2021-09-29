اليوم السابع
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الجيزة تشن حملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعى فى شارع رببع الجيزى

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:29 م
الجيزة تشن حملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعى فى شارع رببع الجيزى حملات على سيارات السرفيس
كتب سيد الخلفاوى

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنسيق مع حى جنوب والإدارة العامة للمرور بشن حملة مكبرة بشارع ربيع الجيزي لضبط مركبات الميكروباصات غير المرخصة أو غير الملتزمة بخطوط السير وضبط حركة الشارع.
 
وقاد محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، الحملة وأسفرت عن ضبط عدد من السائقين غير الحاملين لرخص القيادة، وتم التحفظ علي 10 سيارات ميكروباص مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى سياق أخر اقتربت محافظة الجيزة من إنهاء موقف 28 الجديد القريب من ميدان الرماية بحى الهرم، ليضم عددا من المواقف العشوائية، والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة، حيث يتم تطوير الموقف ليضم بوابات دخول إلكترونية ومسجدا وعددا من المحال التى تخدم الركاب وقائدى السيارات.
 
ويضم الموقف الجديد خطوط سير لعدد من المناطق بالقاهرة والجيزة وكذلك محافظات الصعيد منها الفيوم وبنى سويف، حيث قضى الموقف على العشوائية، كذلك إحكام السيطرة على الإيرادات، ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين وأماكن الإعلانات واللوحات الإرشادية إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.
 
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