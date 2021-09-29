التضامن: توفيق أوضاع 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية مع اللائحة التنفيذية للقانون

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى توفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدمت 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية حتى الآن بطلبات لتوفيق أوضاعها للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، وأن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية، لتحسين الأداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلى.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المجتمع المدنى يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير فى السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك فى التنمية، وأنه سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الاهلية بنهاية أكتوبر المقبل، فى إطار الحرص على التحول الرقمى وتسهيل الحصول على الخدمات، لافتة إلى أن المجتمع المدنى شريك أساسى مع الدولة لنهضة الوطن، وهو ما أثر على حياة الناس، وأن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى يتعامل مع كل مناحى الحياة، لذلك يتم التحول الرقمى والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدنى بتطوير الميكنة.