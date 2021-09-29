التحويلات المرورية بالمعادى ومصر القديمة بعد غلق مطلع دائرى المريوطية.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

بداية من منتصف ليل الجمعة 1 أكتوبر ولمدة 30 يوما، سيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبى باتجاه مطلع الدائرى، ليستكمل طريق الكورنيش اتجاه المعادى، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوى فمطلع الدائرى باتجاه الجيزة.

يأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة، مما يستلزم غلق مطلع الدائرى الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبرى الدائرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.