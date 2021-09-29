اليوم السابع
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الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:58 م
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إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 02:15 م
إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة ازالة تعديات على اراضى زراعية _ أرشيفية
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة والدلنجات ودمنهور وإيتاي البارود عن إزالة 24 حالة تعدي بمساحة 1860 متر .

وتضمنت الحملات إزالة 20 حاله تعدي بمساحة 1345 متر علي أراضي طرح نهر النيل فرع رشيد بجزيرة مغنين بكوم حمادة، وازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 235 م بقرية الوفائية بالدلنجات.

كما أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدى بمساحة 220 متر بقري زاوية غزال ونديبة بدمنهور عبارة عن ردم حفر وشدة خشبية وقواعد وسملات وأعمدة خرسانية، وتنفيذ قرار إزالة فورية لبناء سور مخالف بالطوب الابيض بطول 60 متر بقرية دقدوقة بايتاي البارود.

 

 


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