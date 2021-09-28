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50.4 مليار جنيه لطرح 2.4 مليون طن من السلع الأساسية خلال العام المالى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:00 ص
50.4 مليار جنيه لطرح 2.4 مليون طن من السلع الأساسية خلال العام المالى السلع التموينية
كتب عبد اللطيف صبح

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تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، حيث رصدت الخطة مبلغا قدره 50.4 مليار جنيه لتوفير نحو 2 مليون و409.8 ألف طن من السلع الأساسية خلال العام.

ونستعرض فيما يلى الكميات المستهدف طرحها من السلع الأساسية خلال العام وفقا لما ورد بالخطة الحكومية:

- اللحوم الطازجة 20.8 ألف طن

- السكر المعبأ 1.736 مليون طن

- الدواجن 28 ألف طن

- الأرز المعبأ 486 ألف طن

- المكرونة 139 ألف طن


السلع الاساسية

التموين

السلع التموينية

اليوم السابع بلس

وزارة التموين

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