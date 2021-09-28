اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:10 م
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قطن الدقهلية يسجل أعلى سعر قنطار قطن بمصر..

وكيل زراعة الدقهلية يعلن وصول سعر القطن اليوم لـ4705 جنيهات للقنطار

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 03:12 م
وكيل زراعة الدقهلية يعلن وصول سعر القطن اليوم لـ4705 جنيهات للقنطار مزاد تسويق القطن المصري
الدقهلية - شريف الديب

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شهدت محافظة الدقهلية اليوم، الثلاثاء، إقامة مزاد تسويق القطن المصري، وذلك بحضور المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، حيث أقيم المزاد اليوم 28 سبتمبر 2021 بشركة مصر، وذلك  بحضور جميع الشركات لشراء الكميات المطروحة والمفروزة  والتى بلغت  1331 كيس بكمية 1628956 قنطار لحليج الاقطان بالمنصورة .

وقد انتهى المزاد كميات مطروحة من سويد عدد 898 كيس بكمية 1118126 قنطار بسعر 4670 جنيه للقنطار، وكمية مطروحة من الحفير بلقاس 433 كيس، بكمية 510830قنطار بسعر 4705 جنيه للقنطار وبذلك يعد هذا أعلى سعر للقنطار فى تاريخ مصر ومحافظة الدقهلية، يذكر بان سجل القنطار 4600 جنيه منذ أيام .

ويذكر بأن ارتفعت أسعار القطن فى وجه قبلى من 1800 جنيه الموسم الماضى إلى 3800 موسم 2021، ارتفعت أسعار القطن فى الوجه البحرى من 2000 جنيه الموسم الماضى إلى 4600 موسم 2021.

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مزاد تسويق القطن المصري

 

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مزاد تسويق القطن المصري

 

 

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مزاد تسويق القطن المصري

 

 

 

 

 


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