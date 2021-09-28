نادى فنون الأوبرا بدمنهور يستضيف عازف البركشن الفنان حمادة نور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية الدور الفنى والثقافى المتميز الذى تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والإرتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى .

وصرحت المهندسة إيمان مكاوى - مدير دار أوبرا دمنهور، أن نادى فنون الأوبرا يستضيف فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري، عازف البركشن الفنان حمادة نور فى حوار عن دور الإيقاعات اللاتينية فى الموسيقى الغربية.

يأتى ذلك فى إطار الفعاليات الثقافية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والتى تهدف إلى إلقاء الضوء على الفنون العالمية والأوبرالية المتنوعة من خلال عرضها وتوضيح تفاصيلها باستضافة بعض الفنانين المتخصصين.

ويتخلل اللقاء معزوفات موسيقية على آلات الإيقاع الخاصة بالفنان حماده نور، بالإضافة إلى شرح كل آلة موسيقية وتوضيح أهميتها ودورها فى تقديم المقطوعة الموسيقية المتكاملة.

‏يعقب ذلك عرض فيديو لبعض المقطوعات الموسيقية العالمية التى تضفى طابع المرح النابض بالحياة، فالموسيقى العالمية خاصة اللاتينية تشير إلى أنواع الموسيقى المتنوعة فى كل البلدان الناطقة بالإسبانية والبرتغالية ، ودول أمريكا الجنوبية ، والمكسيك وجزر الكاراييب والولايات المتحدة وهى انتشارا فى كل البلدان ومنها دول العالم العربي.

وتفتح أوبرا دمنهور أبوابها مجانًا لحضور هذا اللقاء تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، والذى تسعى الأوبرا لتحقيقه كصرح حضارى ومنبرًا ثقافيًا مفتوحًا لجميع فئات المجتمع وشرائحه مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحضور.