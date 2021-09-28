اليوم السابع
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مصر للطيران تنقل غدا 8 آلاف راكب على متن 66 رحلة جوية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 07:10 م
مصر للطيران تنقل غدا 8 آلاف راكب على متن 66 رحلة جوية مطار القاهرة
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصر للطيران غدا الأربعاء 66 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أبوظبى، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، و19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 800 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.


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