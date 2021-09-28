مصر استوردت أطعمة حيوانات بـ10 ملايين دولار في شهر يونيه الماضي

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من أطعمة الحيوانات تراجعا طفيفا خلال شهر يونيه الماضي، حيث بلغت قيمة واردات محضرات التغذية للحيوانات نحو 10 ملايين و176 ألف دولار، بينما كانت 13 مليون و154 ألف دولار في شهر يونيه عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو مليوني و978 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أطعمة الحيوانات، جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و181 مليون دولار، في شهر يونيه الماضي، بينما كان مليار و213 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 32 مليون و275 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة بلغت 75 مليون و546 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 84 مليون و738 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 9 ملايين و192 ألف دولار، يليها واردات الأبقار الحية بقيمة 30 مليون و543 ألف دولار، مقابل 37 مليون و549 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين دولار.

وشملت القائمة أيضا، كلا من واردات اللحوم بنحو 90 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 132.9 مليون دولار في شهر يونيه عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 32.3%، بالإضافة إلى واردات الفول العريض وبلغت قيمتها 8 ملايين و937 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 17 مليون و583 ألف دولار في يونيه عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 8 ملايين و646 ألف دولار، إلى جانب واردات الزيوت المكررة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون و174 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 77 مليون و680 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و494 ألف دولار.