محافظ الغربية: 31342 مواطن تلقوا التلقيح لمواجهة فيروس كورونا

الغربيــــة - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى سريعة فى تطعيم مواطنيها ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تلقى أمس الإثنين 27 سبتمبر عدد 30609 مواطن للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالى من تم تطعيمهم ضد الفيروس إلى 613343 مواطن منذ بدء التطعيم، لتحتل بذلك المحافظة المركز الأول فى تحقيق المستهدف اليومى لتلقى اللقاح عن يوم أمس.

وأكد المحافظ أن أماكن تلقى اللقاح بالمحافظة ليست مقتصرة فقط على المراكز الصحية ولكنها امتدت لتشمل مراكز الشباب أيضا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، ذلك بالإضافة إلى الأتوبيس المتنقل والذى وفرته وزارة الصحة بمبادرة اللقاح أمان، على مدار 10 أيام مما سهل على المواطنين التسجيل وتلقى اللقاح بسهولة، إلى جانب القوافل المتحركة التى جابت المصالح الحكومية، بداية من ديوان المحافظة وحتى المديريات والمراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ أن المحافظة قد اطلقت حملة توعوية مكبرة عبر وسائل الإعلام، من خلال الشاشات الالكترونية، الصفحة الرسمية الخاصة بها، طبع وتوزيع منشورات التوعية بأهمية اللقاح، إلى جانب توجيه المديريات والهيئات لتوعية العاملين بها والمترددين عليها، إذ تهدف هذة الحملات فى المقام الأول لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقى اللقاح وكذلك رفع وعى المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن هذه الحملات تأتى فى إطار جهود الدولة لتعزيز وعى المواطنين بأهمية وفوائد تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى حمايتهم من الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين بالتسجيل فى أسرع وقت ممكن، حرصاً على صحتهم وحماية ذويهم من نقل عدوى الفيروس إليهم، كونه الوسيلة الفعالة الآمنة حالياً للسيطرة على انتشار الفيروس أو تجنب مخاطرة ومضاعفاته حال الإصابة به.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إلى تنفيذ العديد من القوافل التوعوية لتعريف المواطنين بالفرق بين اللقاحات، والأعراض الجانبية المحتملة للقاحات، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات والاستفسارات حول اللقاح، كما تهدف أيضا إلى تذكرة المواطنين بنمط الحياة الذى افتقدناه جميعاً منذ بدء الجائحة تمهيداً للعودة التدريجية للحياة الطبيعية مرة أخرى.