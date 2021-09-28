صيانة جرارات النظافة وتوزيعها على الوحدات المحلية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر جرارات النظافة وإجراء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة اللازمة لها وتوزيعها على الوحدات المحلية القروية لرفع مخلفات القمامة ودعم منظومة النظافة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بالقري وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما وجه المحافظ الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لما لمسه من أداء متميز وجهد دؤوب والتواجد بصفة مستمرة بالشارع لمتابعة حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين على مدار اليوم وكذلك رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة ومتابعة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، مطالباً بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لتظهر محافظتنا بالشكل اللائق أمام زائريها ومواطنيها.

خلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء الجهاز التنفيذي لحضور فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الخامسة والعشرين والمُقرر إنطلاقه يومي الخميس والجمعة القادمين بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والذي يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.