اليوم السابع
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دعم مستشفيات الرمد بالمنيا بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:24 م
دعم مستشفيات الرمد بالمنيا بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة.. تعرف عليها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن دعم مستشفيات الرمد بالمحافظة، بعدد من التجهيزات الطبية، فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف توفير سبل الرعاية لجميع المرضى فى مختلف المستشفيات والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن وزارة الصحة دعمت مستشفيات الرمد بالمحافظة، بتجهيزات طبية، منها، (2 جهاز فاكو، و3 جهاز فحص مجال الإبصار، و4 بروجكتور، و2 ميكروسكوب جراحي، و3 ياج ليزر، و1 ارجون ليزر، و4 مصباح شقي، و4 شنطة عدسات، و1 جهاز autore fractometer).

كما أشار وكيل وزارة الصحة، الى أن المنظومة الصحية بالمحافظة، تشهد تطوراً ودعماً كبيراً خلال الفترة الحالية، موجهاً الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لدعمهما المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتطوير المستمر للمنشأت الطبية بكافة مستلزماتها.


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