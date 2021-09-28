تعليمات مشددة من محافظ مدمياط برفع القمامة وتكثيف حملات النظافة بعزبة البرج

دمياط - معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مدينة عزبة البرج، رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتفقدت "المحافظ" منطقة السوق بالمدينة، وأعربت عن استيائها الشديد لتدنى مستوى النظافة وازدحام المنطقة بأشكال متعددة من الإشغالات والمخالفات.

وفى هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض تعليمات مشددة إلى غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، بالدفع فورًا بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات القمامة والإشغالات لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددة أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم بناؤها أعلى الباكيات، وكذلك حصر الباكيات التى لم يلتزم منتفعيها بتشغيلها، وأمرت بتنفيذ حملات النظافة بجميع المناطق بالمدينة، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك الأعمال بشكل دورى للتأكد من انتظام تلك المنظومة بعزبة البرج.

وعلى جانب آخر، تابعت المحافظ الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 2 عمارة إسكان للأسر الأولى بالرعاية بإجمالى 32 وحدة سكنية، حيث وجهت بالإسراع فى الخطوات التنفيذية بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

وخلال الزيارة أيضاً، حرصت المحافظ على الاستماع لمطالب أهالى المدينة، كما وجهت رئيس الوحدة المحلية بدراسة تلك المطالب فورًا، والعمل على تحقيق التواصل مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.