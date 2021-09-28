تعرف على إجراءات محافظة القاهرة لتطوير منطقة شق الثعبان

كتب سيد الخلفاوى

تعتبر منطقة شق الثعبان بالقاهرة من أشهر المناطق المصنعة للرخام في العالم، وتعد من أهم المناطق المصدرة للرخام، وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طرة المعادى، وتتكون من 3 مناطق "كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان" ويرصد اليوم السابع اخر ما تم تنفيذه لتطوير المنطقة من خلال أجهزة محافظة القاهرة.



تبلغ مساحة المنطقة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع .



تضم منطقة شق الثعبان 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام .



يتم إنشاء طريق يصل للطريق الدائري الإقليمى لخدمة المنطقة الصناعية.



يتم إنشاء مدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة.



جارى إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية.



جارى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض.



تم إنشاء نقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة.



تم تشغيل مصنع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها.



جارى الانتهاء من توصيل المرافق العامة وشبكات المياه والصرف، للمصانع، ورصف الشوارع.



يتم تسليم عقود ملكية لأصحاب المصانع لتقنين أوضاع المصانع والورش .



تم رفع 50 ألف متر مكعب من المخلفات بمدخل المنطقة.