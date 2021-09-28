تطعيم 50% من الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلى استمرار تكاتف جهود كافة قطاعات الجامعة من أجل رفع درجة التهيئة استعداداً لبدء العام الجامعى الجديد 2021/ 2022 ، واتخاذ كافة الإجراءات التى تعمل على توفير بيئة صحية آمنة لمتسبى الجامعة والحد من انتشار فيروس كورونا بين أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وصرح الدكتور طارق الجمال، بأن إدارة الجامعة قد اتخذت قراراً بجعل تطعيم الطلاب شرطاً أساسياً للقبول بالمدينة الجامعية، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وحمايةً لسلامتهم، وهو الذى أثمر عن الانتهاء بالفعل من تطعيم 50% من الطلاب المغتربين المتقدمين للسكن بالمدينة.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب لشئون التعليم والطلاب، أن هناك 14 ألف طالب وطالبة قد سجلوا رغباتهم فى السكن بالمدينة الجامعية، وهو العدد الذى يضم 4842 طالبا و9158 طالبة، وهو العدد الذى شهد الانتهاء من تطعيم 7 آلاف طالب وطالبة من إجمالى عدد المتقدمين للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى الإقبال الكثيف من الطلاب المغتربين فى التسجبل، وتلقى اللقاح من خلال المقرات الطبية المخصصة لهذا الغرض والواقعة فى قاعة حورس بمبنى (أ) للطلبة والذى يضم 8 نقاط تطعيم، والآخر بقاعة مطعم مبنى (ل) الجديد للطالبات وبه 5 نقاط تطعيم، وذلك تحت إشراف الدكتورة بثينة الفاتح مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة بأسيوط.