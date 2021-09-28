تشميع فندق وغلق أكشاك مخالفة فى الأزبكية

أغلق حى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، فندقا مخالفا - وشقة سكنية محولة لفندق - بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع سليمان الحلبى بنطاق الحى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشنت أجهزة حى الأزبكية حملة بمنطقة تطوير القاهرة الخديوية ، أسفرت عن رفع وإزالة التراكمات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع ( منطقة تطوير الألفى ) بنطاق الحى التي تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى وتم إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحى.

كما أغلق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق 4 أكشاك مخالفة لشروط الترخيص ولم تسدد حق الاتتفاع للدولة بالعنوان 4 شارع ميدان حليم، كما تم غلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 6 شارع سراى الازبكية، وغلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 33 شارع 26 يوليو.

كما تم إغلاق 2 مكتب تجارى لبيع البدل والملابس بشارع طلعت حرب بنطاق الحى لادارتهم بدون ترخيص ومصادره الإشغالات لمخالفة شروط الترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.