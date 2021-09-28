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انخفاض درجات الحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشرقية.. والعظمى بالقاهرة 31

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 08:00 ص
انخفاض درجات الحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشرقية.. والعظمى بالقاهرة 31 الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار  انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.


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