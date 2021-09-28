اليوم السابع: توافق مصرى برازيلى على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس جمهورية البرازيل، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجود تنسيق بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإزالة التعديات على أراضى الرى والزراعة.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..





توافق مصرى برازيلى على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.. الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل ويؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة بين البلدين.. و"هاميلتون موراو" يشيد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة



لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة





مدبولى يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة ويؤكد: التنسيق بين الحكومة والبرلمان يستهدف صالح المواطن.. رئيس الوزراء يكلف وزير شؤون المجالس النيابية بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد أولويات القوانين فى المناقشة



قفزة كبيرة فى صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 198 %.. 1.9 مليار دولار صادرات من الحديد والصلب بزيادة 197%





تنفيذا لتكليفات الرئيس.. حملات بالمحافظات لإزالة التعديات على أراضى الرى والزراعة



استطلاع رأى لـ "معلومات الوزراء": 59% من المصريين يفضلون المنتج المحلى مقابل 11% للمستورد





الانتهاء من الأعمال بعدد من المدارس بنسبة 100%.. بالأرقام.. المحافظات تسابق الزمن نحو "حياة كريمة" بالقرى





