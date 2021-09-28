اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:04 م
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استمرار صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 01:00 م
استمرار صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر سبتمبر تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى  لمن تخلفو عن الصرف فى المواعيد المقررة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدى أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل فى إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط، وذلك ضمن برنامج فرصة، لافتة إلى أن عدد الأسر التى على الدعم النقدى حاليا يصل الى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن. 

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدى "كرامة" منهم 30 ألف من كبار السن و26 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقى الدعم النقدى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.


التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

صرف مساعدات تكافل وكرامة

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