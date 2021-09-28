اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ابنه شقيق جمال عبد الناصر تكشف أسرار جديدة عن عمها الزعيم فى ذكراه الـ51

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 09:28 م
ابنه شقيق جمال عبد الناصر تكشف أسرار جديدة عن عمها الزعيم فى ذكراه الـ51 هبه عبد الناصر ابنه شقيق الزعيم جمال عبد الناصر
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف مع هبه عبد الناصر ابنه شقيق الزعيم جمال عبد الناصر ، من داخل منزلها بالاسكندرية ، حيث تحدثت عن زكرياتها مع الزعيم جمال عبد الناصر عمها .
 
وقالت هبه عبد الناصر، أن الزعيم كان له لقاءات عائلية حيث كان يهتم بعائلتة و يلتقى بهم بالمعمورة بالإسكندرية ، وتكر واقعة طريفة وقعت بينها و بين عمها حينما التقت به فى المعمورة و كانت ترغب بشدة فى مشاهدة أحد الافلام الأجنبية السينمائية فى ذلك الوقت ،و كانت حزينة جدا لرفض أشقائها الذهاب معهم الى السينما ،فقام الزعيم عبد الناصر بتلبية طلبها و عرض الفيلم على إسطوانة داخل منزلهم بالمعمورة ،و كانت اخر واقعة بينها و بين الزعيم حيث إلتقطت أخر صورة معه و توفى بعدها بعامين.
 
وعن يوم وفاتة قال هبه:" لم اشهد ميدان وابور المياه بالاسكندرية بهذا الشكل طيلة حياتى حيث كانت هناك حشود كبيرة خرجت الى الشارع فى تظاهرات الوداع على الرغم ان الجنازة كانت بالقاهرة.
 
وحول علاقة الزعيم بوالدها ،قالت كانت علاقة قوية و كان هناك تليفون خاص بغرفة والدى ممنوع الاقتراب منه لأنه كان مخصص لمكالمات الرئيس ،و كان والدى يقول له ياريس و الزعيم يقول لوالدى يا استاذ ،حيث كانت علاقة إحترام متبادلة".
 
وخول مكانة الزعيم التى مازالت باقية فى نفوس المصريين الى الأن قالت ": كان و مازال و سيظل رمز لرفض الطغيان و الثورة على الظلم و زعيم الغلابة ليس فى مصر فقط و لكن فى جميع دول العالم ،حيث يوجد فى امريكا الجنوبية 16 شارع بإسم الزعيم و أكبر ميادين لبنان و ليبيا و سوريا سميت بإسم عبد الناصر ، كما استمرت مكانتة فىىنفوس المصريين و هو ما شاهدناه بحمل صور الزعيم عبد الناصر فى ميادين ثورة 30 يونيو ، مؤكدة على ان الرئيس السيسى أقرب الى شخصية الزعيم عبد الناصر خاصة فيما يتعلق بسياسة مصر القوية عالميا و الاهتمام بالطبقات الفقيرة و تقديم الدعم الاجتماعى لهم "
 
 

الاسكندرية

جمال عبد الناصر

هبه عبد الناصر

رحيل عبد الناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمال عبد الناصر والثقافة.. أطلق جوائز الدولة للأدباء والمفكرين لاستمرار إبداعهم

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 07:00 م

أوسمة ونياشين ومقتنيات نادرة.. جولة داخل متحف جمال عبد الناصر فى ذكرى رحيله

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 06:00 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. ذكرى وفاة جمال عبد الناصر أبرز اهتمامات المصريين.. دورى الأبطال وظهور دنيا سمير غانم الأكثر تداولا على "جوجل".. وإعادة تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبى تثير التساؤلات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:30 م

عاشق جمال عبد الناصر فى ذكرى وفاة الزعيم: بجيله من أسوان مخصوص

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 04:25 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة