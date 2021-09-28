ابنه شقيق جمال عبد الناصر تكشف أسرار جديدة عن عمها الزعيم فى ذكراه الـ51

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف مع هبه عبد الناصر ابنه شقيق الزعيم جمال عبد الناصر ، من داخل منزلها بالاسكندرية ، حيث تحدثت عن زكرياتها مع الزعيم جمال عبد الناصر عمها .

وقالت هبه عبد الناصر، أن الزعيم كان له لقاءات عائلية حيث كان يهتم بعائلتة و يلتقى بهم بالمعمورة بالإسكندرية ، وتكر واقعة طريفة وقعت بينها و بين عمها حينما التقت به فى المعمورة و كانت ترغب بشدة فى مشاهدة أحد الافلام الأجنبية السينمائية فى ذلك الوقت ،و كانت حزينة جدا لرفض أشقائها الذهاب معهم الى السينما ،فقام الزعيم عبد الناصر بتلبية طلبها و عرض الفيلم على إسطوانة داخل منزلهم بالمعمورة ،و كانت اخر واقعة بينها و بين الزعيم حيث إلتقطت أخر صورة معه و توفى بعدها بعامين.

وعن يوم وفاتة قال هبه:" لم اشهد ميدان وابور المياه بالاسكندرية بهذا الشكل طيلة حياتى حيث كانت هناك حشود كبيرة خرجت الى الشارع فى تظاهرات الوداع على الرغم ان الجنازة كانت بالقاهرة.

وحول علاقة الزعيم بوالدها ،قالت كانت علاقة قوية و كان هناك تليفون خاص بغرفة والدى ممنوع الاقتراب منه لأنه كان مخصص لمكالمات الرئيس ،و كان والدى يقول له ياريس و الزعيم يقول لوالدى يا استاذ ،حيث كانت علاقة إحترام متبادلة".

وخول مكانة الزعيم التى مازالت باقية فى نفوس المصريين الى الأن قالت ": كان و مازال و سيظل رمز لرفض الطغيان و الثورة على الظلم و زعيم الغلابة ليس فى مصر فقط و لكن فى جميع دول العالم ،حيث يوجد فى امريكا الجنوبية 16 شارع بإسم الزعيم و أكبر ميادين لبنان و ليبيا و سوريا سميت بإسم عبد الناصر ، كما استمرت مكانتة فىىنفوس المصريين و هو ما شاهدناه بحمل صور الزعيم عبد الناصر فى ميادين ثورة 30 يونيو ، مؤكدة على ان الرئيس السيسى أقرب الى شخصية الزعيم عبد الناصر خاصة فيما يتعلق بسياسة مصر القوية عالميا و الاهتمام بالطبقات الفقيرة و تقديم الدعم الاجتماعى لهم "