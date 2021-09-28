إزالة 600 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

استمرت اليوم الثلاثاء أعمال حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تنفيذ إزالة عدد 37 حالة تعدي منها عدد 21 حالة تعدي بالمباني بمساحة 734م2 وعدد 16 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 13س و13 قيراط بمراكز السنبلاوين وطلخا وأجا والمنصورة تابعة لولاية الصرف والنيل، ليصل بذلك إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة المشار إليها إزالة عدد 600 حالة تعدي منهم عدد 526 حالة تعدي بالمباني بمساحة 36993 م2 وعدد 47 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 18 سهم 23 قيراط 3 فدان بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.

وأشار الدكتور أيمن مختار، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا أعمال التنفيذ للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين ، مضيفا إن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها الى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.