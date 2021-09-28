إحالة 35 من العاملين بالمصالح الحكومية للتحقيق بمركزى شبراخيت والدلنجات

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت والدلنجات بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة:

- 28 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى

- 7 من العاملين بالمصالح الحكومية والصحية بنطاق قرى الربدان ولقانة ومحلة فرنوى وبشر بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.