اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أناليند للحوار بين الثقافات تحتفل برئاسة الأميرة الأردنية ريم بن على للمؤسسة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:03 م
أناليند للحوار بين الثقافات تحتفل برئاسة الأميرة الأردنية ريم بن على للمؤسسة حفل تسلم الأميرة الأردنية ريم بن على رئاسة مؤسسة أناليند للحوار بين الثقافات
كتبت: هناء أبو العز - تصوير: حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مؤسسة أنا ليند مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، حفلًا بمناسبة تسلم الأميرة ريم بن علي مهام الرئيس الجديد لمؤسسة أنا ليند، وهي زوجة أخ العاهل الأردني، صاحب السمو الملكي الأمير على بن الحسين، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين.
 
الأميرة ريم بن على مع محررة اليوم السابع هناء أبو العز
الأميرة ريم بن على مع محررة اليوم السابع هناء أبو العز
 
أسست الأميرة ريم علي المعهد الأردني للإعلام عام 2007، وهو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى إنشاء مركز عربي للتميز في تعليم الصحافة، كما أنها عضوة في مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ يوليو 2005، ورئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم  (www.aiff.jo) منذ عام 2017.
654A3633
 
قبل زواجها من الأمير علي بن الحسين، عملت الأميرة ريم في الإعلام العالميّ، حيث كان حضورها الإعلاميّ لافتاً إلى جانب نخبةٍ من المذيعين الدوليين في محطة "سي إن إن"، حيث بدأت العمل كمُنتجة في عام 1998، ثم عملت كمراسلة في بغداد من عام 2001 إلى عام 2004. وقد تنوّعت خبراتها العمليّة من خلال عملها في عدد من وسائل الإعلام العريقة، مثل: بي بي سي وتلفزيون دبي وتلفزيون بلومبرج وراديو مونتي كارلو موين أورينت، بالإضافة إلى يونايتد برس إنترناشونال - يو بي آي.
654A3447
تخرجت الأميرة ريم علي من كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، وهي حاصلة أيضًا على دبلوم الدراسات المتقدمة في العلوم السياسية، ومتخصصة في دراسة العالم العربي الحديث (تحليل العالم العربي المعاصر) من معهد الدراسات السياسية في باريس وحاصلة على ماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة السوربون.
654A3449
 
كما احتفلت المؤسسة  بتولي  جوزيب فيريه منصب المدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليند، والذى يملك  خبرة 15 عامًا  في ترتيب وإدارة أجندة الأورو متوسط، وفيريه أسباني الأصل وقد عمل في العديد من الدول في مجال الحوار بين الثقافات منها المغرب وموريتانيتا.
654A3458
 
كما ودعت المؤسسة اليزابيت جيجو الرئيس السابق لمؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات وهي مؤسس مؤسسة الشراكة الأوروبية Europartenaires في فرنسا، وتولت منصب وزير العدل ثم وزير الشئون الاجتماعية في عهد الرئيس جاك شيراك ومنصب وزير الشئون الأوروبية في عهد الرئيس فرنسوا متران.
وقد أمضت اليزابيت جيجو ست سنوات ونصف من العمل كرئيس  للمؤسسة لتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة شمال وجنوب إقليم الأورو المتوسط.
 
654A3464
 

 

654A3478
 

 

654A3480
 

 

654A3490
 

654A3492
 

 

654A3495
 

654A3501
 

 

654A3506
 

 

654A3511
 

 

654A3515
 

 

654A3523
 

 

654A3525
 

 

654A3542
 

654A3543
 

654A3550
 

 

654A3551
 

 

654A3554
 

 

654A3559
 

654A3563
 

 

654A3569
 

 

654A3573
 

654A3589
 

654A3594
 

654A3596
 

 

654A3607
 

 

654A3612
 

 

654A3620
 

 

654A3633
 
654A3636
 
654A3638
 
654A3640
 

654A3653
 

654A3677
 

654A3694
 

654A3697

654A3702
 
654A3709
 

654A3732
 
654A3734
 
654A3742
 

654A3769
 

654A3780
 

654A3784
يسرا

654A3785
كلمة يسرا

654A3802
 
 

654A3807
WhatsApp Image 2021-09-28 at 9.25.41 PM
الفنانة يسرا مع الزميلة هناء أبو العز
 
654A3831
 
الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار
654A3833
الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار

654A3836

 

654A3839
 

 

654A3841
 

 

654A3843
 

 

654A3846
 

 

654A3847
 

 

654A3875
 

 

654A3905
 

 

654A3909
 

 

654A3917
 

 

654A3925
 
الأميرة ريم بن على تستقبل الفنانة يسرا
الأميرة ريم بن على تستقبل الفنانة يسرا

الأميرة ريم بن على مع محررة اليوم السابع هناء أبو العز
الأميرة ريم بن على مع الزميلة  هناء أبو العز

الأميرة ريم بن على
الأميرة ريم بن على

الأميرة ريم فى حوارها مع اليوم السابع
الأميرة ريم فى حوارها مع اليوم السابع

الدكتورة حنان سليمان
الدكتورة حنان يوسف رئيسة منظمة العربية للحوار

السفير حمدى لوزة مساعد وزير الخارجية وسط الحضور
السفير حمدى لوزة مساعد وزير الخارجية وسط الحضور

السفير ليلى أحمد بهاء الدين تتوسط الحفل
السفير ليلى أحمد بهاء الدين تتوسط الحفل

السفيرة منى عمر مكرم عبيد والسفيرة ليلى أحمد بهاء الدين
السفيرة منى عمر مكرم عبيد والسفيرة ليلى أحمد بهاء الدين

اليزابيث جيجو المديرة السابقة
اليزابيث جيجو المديرة السابقة

اليزابيث
اليزابيث

جانب من الحضور
جانب من الحضور

دبلوماسين وسفراء فى الحفل
دبلوماسين وسفراء فى الحفل

سفير بلحيكا
سفير بلحيكا

سفير بلجيكا وهناء أبو العز
سفير بلجيكا وهناء أبو العز

سفير بلجيكا
سفير بلجيكا

 


أناليندا

الحوار بين الثقافات

الأميرة ريم بن على

مؤسسة أنا ليندا

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة