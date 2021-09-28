أصغر عميدة سياحة وفنادق فى مصر: نعيش فى عصر ذهبى لتمكين المرأة فى كافة المجالات

الشرقية- فتحية الديب

"كانوا بيقولوا الست هتفضل زى ماهيه.. يجيوا يشوفوا الست أهى نجحت ميه الميه" بهذه الكلمات التى لحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب وغنتها المطربة نجاة فى عيد ثورة يوليو، لتعبر عن نجاح المرأة فى عدد من المجالات منها الطب والهندسة، وتوفقها فى العديد من المجالات العلمية.

واستطاعت المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة تقلد العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، بعد إتاحة الفرصة للشباب بتولى المناصب القيادية، حيث تولت الدكتورة الشابة صابرين جابر عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، رئاسة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، منذ شهرين، بعد أن حققت نجاح ملحوظ فى عمدتها لكلية السياحة والفنادق.

قالت الدكتورة صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق، فى حوارها لـ"اليوم السابع"، أنها استقبلت قرار تعيينها مقررة لفرع المجلس القومى للمرأة بمزيج من مشاعر السعادة، للعمل فى صرح كبير فى مصر وهو تكليف شرفي، وفي ذات الوقت مسؤولية كبيرة وتحدى كبير لتكون على قدر المسئولية التى كلفت بها، موضحة أن القيادة السياسية الفترة الأخيرة أعطت فرصة كبيرة للشباب فى قيادة مناصب متنوعة، وأنها لها دور فى العمل التطوعي والمجتمعي من خلال العمل الجامعى، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان هو البوابة لدخول العمل العام.

وأردفت : أنها سوف تقوم باستكمال ما تم إنجازه بالفرع وتم عمل خطتين خطة عامة للفرع سنوية خطة طموحة ، وخطة للتدريب وسوف يتم التنفيذ على أكمل وجه، ومن ضمن الأمور الهامة بالخطة إقامة دورات تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لفئات مختلفة فئات الخريجات وربات البيوت، وعمل ندوات للتوعية تجوب القرى والمدن لمعاملة الأخر وخاصة السائح لكون الأقصر محافظة سياحية.

وأكدت: أنه تم توفير 8 مراكز التدريب الإنتاجى فى مبادرة حياة كريمة، لتوفير تدريب للسيدات والفتيات فى المستقبل، وسوف يتم رفع كفاءتهم والعمل، المرأة فى الأقصر سيدة قوية ومحتاجة دعم ورعاية سياسية وإقتصادية وإجتماعية، لتمكينها فى كافة المجالات، وخاصة أن المراة فى الصعيد تجيد الحرف المتنوعة فى مجال التراث والهاند ميد، وعندها قدرة على تمكين ذاتها اقتصاديا فى العديد من الحرفى، مطالبة إياها بأن تكون واثقة من نفسها وعليها التجربة وخوض كافة المجالات والقيادة السياسية فى الوقت الحالى تدعم المرأة جيدا وتمكنها وهذه فرصة ذهبية.

وأوضحت مقررة فرع الأقصر: أن الفرع يولى قضية ختان الإناث، إهتماما كبيرا، لكونها ظاهرة ما زالت مستمرة بالصعيد، وإن كانت تقلصت بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة فى الفترة الأخيرة، لكن بعض السيدات مازالت متمسكة بتلك العادة، وقمنا بعدة ندوات وحملات من خلال الرائدات الريفيات بالصحة للحديث عن مخاطر ختان الإناث وأنه عادة فقط، وليس من السنة.

وأضافت: أن فرع المجلس العام الماضى قام باستخراج 5000 بطاقة رقم قومى، وهذا العام جارى دعم الفرع بـ3000 إستمارة رقم قومى لقرى حياة كريمة، كما أن الفرع يحرص على استقبال كافة شكاوى المرأة للعمل على تذليل العقبات وحلها، والفترة الأخيرة استقبل 4 شكاوى أخذت مسارها من خلال تكليف محامي مكتب الشكاوى، ومن بين الشكاوى شكو فتاة تقدمت بشكوى لعدم تعيينها معيدة بالجامعة ونسعى لفحص شكواها والوقوف بجوارها إذ ثبت أحقيتها فى التعيين.

وتعد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، هى أصغر عميدة فى قطاع السياحة والأثار، أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، منذ 4 سنوات، حققت طفرة كبيرة فى الكلية وأضافت لها أقسام عديدة، وأكدت أن السياحة فى الأقصر بدأت تتعافى الفترة الأخيرة وتم استقبال سياحية إسبانية وروسية، وخاصة بعد تطعيم الحكومية للعاملين فى كافة مجال السياحة فى المحافظة.

السيرة الذاتية لمقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر

"صابرين عبد الجليل" محافظة الأقصر، دكتوراه الفلسفة فى الدراسات السياحية" إدارة- تسويق" عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، أستاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية، أستاذ دكتور فى الإدارة السياحية لعام 2015، أستاذ زائر بكلية إدارة السياحة والفنادق بجامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدرس زائر بكلية الإدارة جامعة ويلز بريطانيا، دكتوارة الفلسفة فى الدراسات السياحية تسويق سياحى ، جامعة حلوان عام 2004، ماجستير الدراسات السياحية جامعة حلوان عام 2002، بكالوريوس السياحة جامعة حلوان عام 1997.

شغلت عميد كلية السياحة والفنادق، جامعة الأقصر منذ عام 2019، وحتى الأن ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة الأقصر من عام 2019 وحتى الآن وعميد كلية السياحة والفنادق، جامعة جنوب الوادى فرع الأقصر منذ عام 2017 وحتى عام 2019.



الدكتورة-صابرين



الدكتورة-صابرين-جابر--عميد-كلية-السياحة--والفنادق



الدكتوره-صابرين



تكريم-عميد-كلية-السياحة-والفنادق