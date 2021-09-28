أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وشددت على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح عبد الناصر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إنابة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ووضع إكليل من الزهور اليوم الثلاثاء.

الحكومة: 59% يفضلون شراء المنتج المصرى مقابل 11% يفضلون المستورد

تُوْلي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالمنتجات المصرية المحلية، حيث تعمل على زيادة جودتها، وتنافسيتها مع المنتجات المثيلة المستوردة؛ أملاً في تقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات، حيث أن أحد أهم الركائز في نجاح اقتصاديات الدول هو الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية، وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق.

وفى هذا الصدد، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المصريين حول تفضيلهم للمنتج المصري، ورؤيتهم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء به.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصري في مقابل 11% يفضلون شراء المستورد، و26% لم يفضلوا أي من البديلين ولكن أشاروا إلى أن سلوكهم الشرائي يتوقف على نوعية المنتج ومدى جودته والسعر الذي يمثل العامل الأكبر عند الشراء.

أما عن جودة المنتجات المصرية، فإن 39% من المواطنين بالعينة يرون أن جودة المنتجات المصرية جيدة، و46% يرونها مقبولة، في حين بلغت نسبة من يرون أنها سيئة 3%فقط.

وعن أسباب تفضيل بعض المواطنين بالعيّنة لشراء المنتجات المصرية المحلية، فقد تبين من النتائج أن تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصري جاء في مقدمة أسبابهم بنسبة 51%، يليه أن جودتها جيدة بنسبة 25.5%، بالإضافة إلى مناسبة أسعارها مع إمكاناتهم المادية بنسبة 24.5%.

طقس الغد مائل للحرارة بالقاهرة حار جنوب الصعيد والعظمى بالعاصمة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء و جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

التعليم العالي: 225 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 225 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف عطا أنه يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.