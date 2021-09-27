وفاة 3 أشخاص فى انهيار سقف حديث الإنشاء.. وأسرة أحد الضحايا تروى التفاصيل (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع" أسرة شهيد لقمة العيش عنتر فوزى العشماوى، الذى لقى مصرعه واثنان من زملائه فى أحد المبانى حديثة الإنشاء بمحافظة الدقهلية، فى حادث انهيار مبنى بعدما سقطت عليهم شدة خشبية أثناء عمل صبة خرسانية على ارتفاع حوالى 17 مترًا، وتم إنقاذ عامل رابع تعلق بأحد الأعمدة.

وقال عصام فوزى العشماوى الأخ الأكبر لأحد الضحايا، إنه علم بوفاة أخيه عبر اتصال هاتفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يخبره فيه أحد الأشخاص أن أخيه توفى أثناء عمل صبة خرسانية لمبنى من 4 طوابق، وعمل شدة خشبية من الدور الأرضى للدور الرابع مباشرة على ارتفاع 17 مترا، ومع البدء فى ضخ الخرسانة إلى السقف انهارت الشدة الخشبية وسقطت بالعمال والمهندس المتواجدين عليها، مضيفا أنه عند سماع الخبر انتقل سريعا لمستشفى مدينة جمصة ليجد أخيه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف أنه انتقل مسرعا لموقع الحادث بعد سماع الخبر محاولا فهم ما جرى وتسبب فى وفاة أخيه، ليجد الجميع ينكرون وقوع الحادث.

وقال أن سبب الحادث، إنه كان يتم صب خرسانة لعمل سقف مبنى وعمل شدة خشبية من الدور الأرضى لارتفاع 17 مترا ليلا، ومع البدء فى ضخ الخرسانة إلى السقف انهارت الشدة الخشبية، وسقطت على العمال مما أدى لوفاة اثنين وإصابة الآخر.

وأشار إلى أن أخاه كان عاملا باليومية ويشق الصخر ليوفر حياة كريمة لأبنائه، وليلة الحادث كانت الليلة الأولى التى يعمل بها فى المبنى الجديد، مضيفا أنه ذهب ليسترزق ويحضر اليومية لأبنائه الأربعة فرحل ولم يعد.

وقال حمدى فوزى شقيق الضحية، أن أخيه كان يعمل يوميا ليوفر لقمة العيش الحلال لأبنائه، ولولا احتياجه لكل قرش ما كان سافر لمدينة جمصة ليعمل وفى النهاية ذهب ليبيع حياته.

"ابنى حبيبى راح يجيب يومية عياله ومرجعش".. هكذا عبرت والدة الضحية عن حزنها على فراق ابنها مشيرة إلى أن لا يمكن لشيء أن يعوضها عن ابنها عنتر.

جدير بالذكر أنه كان قد ورد بلاغا لمأمور قسم شرطة جمصة، بمحافظة الدقهلية، بانهيار شدة خشبية بأحد المبانى، ما تسبب فى وقوع إصابات ووفيات بين العمال، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزى لمحاولة إنقاذ حياتهم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء العمل على صب أحد الأسقف، انهار وسقط، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة عمال، وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة العام، وتبين وفاة اثنين من العمال فى الحال، بينما توفى الثالث عقب وصوله إلى المستشفى.