وزيرة الهجرة تهنئ الأب أنجيليوس لتكريمه وإطلاق اسمه على حديقة بكندا

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأب أنجيليوس سعد، راعى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية "العذراء والأنبا اثناسيوس"، بإطلاق اسمه على متنزه Fallingbrook الشهير بالمدينة؛ أكبر حدائق ميسيساجا؛ تقديرا لدوره فى الخدمة المجتمعية.





جاء ذلك بدعوة من عمدة مدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى "بونى كرومبي"، وبحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر فى كندا، والقنصل العام المصرى بمونتريال "حسام محرم"، والنائب شريف سبعاوى، وعدد من النواب فى برلمان أونتاريو، وعدد من أعضاء البرلمان الكندى وممثلين عن حكومة مقاطعة أونتاريو، وآباء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وممثلين عن الجالية.





وأكدت وزيرة الهجرة أن الأب أنجيليوس له جهود وطنية مخلصة، مشيرة إلى دعمه للوطن فى الكثير من المحطات منها: الترويج لشهادة بلادى الدولارية والتعريف بمنجزات الدولة المصرية بين شعب الكنيسة وربطهم بمصر.





وأشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بدور الأب أنجيليوس فى تعميق أواصر الولاء والانتماء بين أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى "ميسيساجا".



كما ثمنت وزيرة الهجرة حرصه على زيارة المستشفى العسكرى لشد عزيمة شبابنا المجندين وشكرهم على ما يبذلونه من جهود مخلصة للدفاع عن تراب الوطن.





بدأ الأب أنجيلوس سعد خدمته كاهنا بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل للخدمة فى كندا، حيث أسس العديد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، بالإضافة إلى تأسيسه لمتحف الحضارة الفرعونية فى مدينة ميسيساجا.