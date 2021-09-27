وزيرة الهجرة الهولندية: نتعاون مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب ـ محمود راغب

قالت إنكي بدوكرز كنول وزيرة الهجرة الهولندية، إنها تتطلع إلى تكثيف التعاون مع وزيرة الهجرة المصرية في العديد من المجالات، موضحة أن التعاون هدفه فى المقدمه مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتشجيع على الهجرة الشرعية من أجل خلق الفرص وهذا يعني أيضًا تشجيع الهجرة النظامية، معربة عن سعادتها بذلك التعاون.



وأضافت وزيرة الهجرة الهولندية في المؤتمر الصحفي، أن هولندا تتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة الحدود وكذلك مصر، خاصة وأن مصر لديها حدود أقوى كثيرًا من الحدود الهولندية، مؤكدة أنه تم التباحث حول إجراء أنشطة في هذا المجال من خلال تقديم النصح من خلال استغلال معرفتنا الرقمية في هذا الصدى.



وعقد مؤتمر صحفي بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ونظيرتها الهولندية أنكي بروكرز كنول، وذلك على هامش زيارتها لمصر والتي تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وكانت قد استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.



يذكر أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.









